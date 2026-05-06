Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’052 0.4%  SPI 18’479 0.5%  Dow 49’298 0.7%  DAX 24’402 1.7%  Euro 0.9157 0.0%  EStoxx50 5’870 1.8%  Gold 4’557 0.7%  Bitcoin 63’824 2.0%  Dollar 0.7831 0.0%  Öl 110.3 -3.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Swiss Re12688156Nestlé3886335ABB1222171Palantir36244719Holcim1221405Berkshire Hathaway10926529Sunrise Communications138622040Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Paukenschlag im KI-Markt: OpenAI lockert Microsoft-Fesseln
Apple-Aktie vor Mega-Deal? Strategiewechsel heizt Übernahmefantasie an
Zwischen Rally und Konsolidierung: Wohin steuert der Halbleitersektor nach der Rally bei NVIDIA, Intel & Co.?
Neuer ETF-Konkurrent? Warum Direct Indexing nicht für jeden taugt
Ausblick: IonQ legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Suche...
eToro entdecken
Neuausrichtung 06.05.2026 03:45:00

Paukenschlag im KI-Markt: OpenAI lockert Microsoft-Fesseln

Paukenschlag im KI-Markt: OpenAI lockert Microsoft-Fesseln

OpenAI und Microsoft haben ihre Partnerschaft neu ausgerichtet und damit zentrale Weichen für die künftige Entwicklung und den Ausbau von Künstlicher Intelligenz gestellt.

• OpenAI und Microsoft erneuern ihre Partnerschaft mit Fokus auf Flexibilität und KI-Ausbau
• Microsoft bleibt zentral, gleichzeitig wird aber die Nutzung weiterer Cloud-Anbieter ermöglicht
• Lizenz- und Finanzregeln werden neu gefasst, bei weiterhin enger Zusammenarbeit an KI-Projekten

OpenAI und Microsoft passen ihre Partnerschaft an

OpenAI hat am 27. April 2026 mitgeteilt, dass das hohe Innovationstempo eine Weiterentwicklung der Partnerschaft mit Microsoft erforderlich mache, um sowohl Kunden als auch beiden Unternehmen einen Mehrwert zu bieten. Vorgestellt wurde eine überarbeitete Vereinbarung, die die Zusammenarbeit vereinfacht und stärker auf Flexibilität, Planungssicherheit und eine breite Verfügbarkeit von KI ausrichtet. Die höhere Vorhersehbarkeit soll die Entwicklung und den Betrieb von KI-Plattformen im grossen Massstab erleichtern und zugleich neue Spielräume für beide Unternehmen schaffen, heisst es.

Microsoft bleibt zentraler Cloud-Partner

Aus der Mitteilung geht zudem hervor, dass Microsoft weiterhin der wichtigste Cloud-Partner von OpenAI bleibt und OpenAI-Produkte vorrangig über Azure bereitgestellt werden - sofern die entsprechenden Ressourcen verfügbar sind oder Microsoft dies vorsieht. Gleichzeitig erhält OpenAI die Möglichkeit, seine Produkte künftig nicht mehr auf einen Anbieter zu beschränken, sondern über sämtliche Cloud-Plattformen hinweg bereitzustellen.

Seit 2019 hat Microsoft rund 13 Milliarden US-Dollar in OpenAI investiert und dessen Aufstieg massgeblich unterstützt, während zugleich auch Azure deutlich von der Partnerschaft profitierte, wie Reuters berichtet. Zwischen beiden Unternehmen kam es jedoch zunehmend zu Spannungen, da OpenAI mehr Freiheiten bei Cloud-Partnerschaften auch mit Microsofts Wettbewerbern anstrebte, heisst es weiter.

Lizenz- und Finanzrahmen

Microsoft behält laut Mitteilung eine nicht-exklusive Lizenz am geistigen Eigentum von OpenAI für Modelle und Produkte bis 2032. Gleichzeitig wird die bisherige Umsatzbeteiligung von Microsoft an OpenAI beendet. Umgekehrt laufen die Umsatzbeteiligungen von OpenAI an Microsoft bis 2030 weiter: Sie bleiben prozentual unverändert, sind jedoch insgesamt gedeckelt und unabhängig von der weiteren technologischen Entwicklung. Darüber hinaus bleibt Microsoft weiterhin als bedeutender Anteilseigner an OpenAIs Wachstum beteiligt, heisst es weiter.

Weiterentwicklung der Partnerschaft

Die Mitteilung von OpenAI macht zudem deutlich, dass die Zusammenarbeit auch nach den vorgenommenen Anpassungen weiterhin von einem hohen Anspruch geprägt ist: Im Zentrum stehen dabei unverändert gemeinsame Vorhaben wie der Ausbau von Rechenzentrumskapazitäten im Gigawatt-Bereich, die Entwicklung von Silizium der nächsten Generation sowie der gezielte Einsatz von KI zur Stärkung der Cybersicherheit. Insgesamt bleibt das übergeordnete Ziel bestehen, künstliche Intelligenz weltweit weiterzuentwickeln und möglichst breit zugänglich zu machen, so die Mitteilung weiter.

Kartellfragen im Blick

Die Beendigung der Exklusivvereinbarung könnte Microsoft helfen, laufende kartellrechtliche Ermittlungen in Grossbritannien, den USA und der Europäischen Union zu entschärfen, berichtet Reuters. Im Fokus der Untersuchungen steht die Frage, ob die Zusammenarbeit mit OpenAI dem Unternehmen einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil in Cloud- und Unternehmens-KI-Märkten verschaffe, heisst es weiter.

Öffnung für neue Partner

OpenAI treibt bereits neue Kooperationen voran: Die eigenen Modelle sollen bald direkt über Amazon Web Services verfügbar sein, berichtet Reuters unter Berufung auf einen LinkedIn-Post von Amazon-CEO Andy Jassy. Wie OpenAI bereits am 3. November 2025 mitgeteilt hatte, haben Amazon Web Services (AWS) und OpenAI eine mehrjährige strategische Partnerschaft geschlossen. Künftig wird OpenAI demnach seine zentralen KI-Workloads auf der AWS-Infrastruktur betreiben und skalieren. Die auf sieben Jahre angelegte Vereinbarung mit einem Volumen von 38 Milliarden US-Dollar sichert OpenAI Zugang zu umfangreichen Rechenkapazitäten. Die vollständige Bereitstellung ist bis Ende 2026 vorgesehen, mit der Option auf einen weiteren Ausbau ab 2027, heisst es vom Unternehmen.

Weitere Vereinbarungen hat OpenAI unter anderem mit Oracle und Google im Bereich Cloud und Infrastruktur, mit NVIDIA im Chip-Bereich sowie mit dem Apple-Zulieferer Luxshare in der Fertigung geschlossen, während das Unternehmen zugleich seine Expansion in den Markt für Verbraucherendgeräte vorantreibt, so Reuters.

Svenja Polonyi, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Weitere Links:

Halbleiter-Hype am Aktienmarkt: Ist der Zug bei Intel, Infineon, AMD und Micron schon abgefahren?
Experten sehen bei Microsoft-Aktie Potenzial
Infrastruktur-Wettlauf der Giganten: Was Anleger von Intel, AMD und Micron wissen müssen

Bildquelle: Asif Islam / Shutterstock.com,JarTee / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie

Im Vorfeld der hauseigenen Fachmesse 'Sapphire' steigt die Spannung bei SAP-Anlegern: Mit wachsendem Cloudgeschäft, konkreten KI-Perspektiven und einer gedrückten Bewertung eröffnet sich eine Tradingchance - vorausgesetzt, der Konzern liefert.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Wir sprechen mit dem US-Experten Alexander Berger über die aktuell wichtigsten Treiber an den Finanzmärkten. Während im vergangenen Jahr vor allem Trumps Zollpolitik im Fokus stand, sind es heute geopolitische Spannungen, politische Unsicherheit und die Geldpolitik der USA, die das Marktgeschehen bestimmen.

USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?

Inside Trading & Investment

05.05.26 GameStop möchte eBay übernehmen
05.05.26 Julius Bär: 9.60% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (80%) auf Allianz SE
05.05.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 6.20% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
05.05.26 SMI-Anleger bleiben zurückhaltend
05.05.26 Marktüberblick: Rheinmetall im Fokus
05.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Kursverluste zum Start in den Mai
04.05.26 USA unter Druck: Droht Anlegern jetzt der perfekte Sturm?
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 13’577.42 18.85 SXEBNU
Short 13’836.47 13.83 S7DB8U
Short 14’335.29 9.00 STRBXU
SMI-Kurs: 13’052.17 05.05.2026 17:30:19
Long 12’484.60 19.41 S42B5U
Long 12’216.42 13.83 STABXU
Long 11’691.04 8.91 SPBBVU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Ausblick: RENK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
UBS-Aktie letztlich im Plus: Ständerats-Kommission prüft Alternativen zur Eigenkapitalvorlage
Trading Signals: SAP: Frischer Taktgeber für die Aktie
Ballard Power-Aktie zweistellig im Plus: Brennstoffzellenhersteller reduziert Verlust
Rheinmetall-Aktie mit Gewinnen trotz Quartalsumsatz unterhalb der Erwartungen - Warten auf HENSOLDT-Bilanz
Palantir mit deutlichem Gewinn- und Umsatzsprung - Aktie rutscht ab
XRP vor Bullenrun? Experten analysieren Fundamentaldaten für den nächsten Marktzyklus
Bernstein Research verleiht Rheinmetall-Aktie Outperform in jüngster Analyse
Tiefrote Zahlen und Werksschliessungen: BioNTech zieht die Notbremse - Aktie unter Druck

Top-Rankings

Die Performance der Kryptowährungen in KW 18: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Gold, Öl & Co. in KW 18: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Am Rohstoffmarkt hat sich in der vergangenen Handelswoche einiges getan. Das sind die Gewinner u ...
Bildquelle: Africa Studio / Shutterstock.com
April 2026: Tops und Flops der SMI-Aktien im vergangenen Monat
Der April 2026 hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten sich die ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.