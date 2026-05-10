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Rekordbewertung voraus? 10.05.2026 02:47:00

KI-Showdown an der Wall Street: Wer entscheidet das IPO-Rennen für sich - OpenAI oder Anthropic?

KI-Showdown an der Wall Street: Wer entscheidet das IPO-Rennen für sich - OpenAI oder Anthropic?

Der KI-Pionier Anthropic greift nach der Krone: Mit einer angestrebten Rekordbewertung könnte er beim Börsengang den Erzrivalen OpenAI überholen.

• Kampf der KI-Titanen: Kann Anthropic OpenAI beim Börsengang abhängen?
• Neue Finanzierungsrunde könnte für Rekordbewertung sorgen
• Joint-Venture: KI-Lösungen für Private-Equity-Gesellschaften

IPO-Gerüchte: Börsengang bereits im Oktober?

Der US-amerikanische KI-Spezialist Anthropic, Entwickler des Chatbots Claude, strebt wohl bereits für Oktober 2026 den Gang an die Börse an. Wie Insider gegenüber Bloomberg berichten, bereitet das Unternehmen seinen IPO im direkten Wettbewerb zu OpenAI vor, wobei namhafte Wall-Street-Institute wie Goldman Sachs, JPMorgan und Morgan Stanley für die Begleitung des Börsendebüts im Gespräch sind.

Dank prominenter Unterstützung durch strategische Partner wie NVIDIA, Alphabet, Amazon und Microsoft, die Anthropic nicht nur mit Kapital, sondern auch mit essenzieller Hardware versorgen, wird mit einer Bewertung in Rekordhöhe gerechnet.

Rekordbewertung von 900 Milliarden US-Dollar im Visier

Das KI-Start-up strebt laut jüngsten Berichten von Investing.com eine massive neue Finanzierungsrunde an, die das Unternehmen mit rund 900 Milliarden US-Dollar bewerten würde. Sollten diese in einem frühen Stadium befindlichen Gespräche erfolgreich verlaufen, würde Anthropic seinen Hauptkonkurrenten OpenAI - der zuletzt Ende März mit 852 Milliarden US-Dollar bewertet wurde - wertmässig überholen. Dieser geplante Kapitalsprung ist beachtlich, da er die Unternehmensbewertung im Vergleich zur letzten Finanzierungsrunde im Februar, bei der 30 Milliarden US-Dollar auf Basis einer 380-Milliarden-Dollar-Bewertung flossen, mehr als verdoppeln würde.

Erst kürzlich brachte das Unternehmen mit Claude Opus 4.7 zudem sein leistungsstärkstes frei verfügbares Modell auf den Markt. Parallel dazu sorgt das spezialisierte Modell Claude Mythos Preview für Aufsehen: Dieses verfügt über fortgeschrittene Cybersicherheitsfunktionen und ist derzeit nur einem exklusiven Kreis von Unternehmen zugänglich.

Das enorme Interesse an Mythos zeigt sich auch auf politischer und wirtschaftlicher Ebene, wo das Modell bereits Gegenstand von Treffen zwischen Vertretern der Trump-Administration, Technologie-CEOs und Bankmanagern war, so Investing.com weiter. Da der Betrieb solch hochkomplexer Modelle gewaltige Rechenkapazitäten erfordert, dient die angestrebte Milliarden-Finanzierung vor allem dem Erwerb der notwendigen Infrastruktur, um die technologische Spitzenposition im KI-Sektor weiter auszubauen.

1,5-Milliarden-Dollar-Joint-Venture

Laut einem Bericht des Wall Street Journals, der Reuters vorliegt, steht das KI-Start-up Anthropic ausserdem kurz vor dem Abschluss eines wegweisenden Joint Ventures im Volumen von rund 1,5 Milliarden US-Dollar. Gemeinsam mit Schwergewichten der Finanzwelt wie Blackstone und Goldman Sachs sowie weiteren Wall-Street-Firmen sollen künftig spezialisierte KI-Lösungen für Unternehmen entwickelt und vertrieben werden, die sich im Besitz von Private-Equity-Gesellschaften befinden.

Als treibende Kräfte des Deals gelten neben Anthropic selbst die Beteiligungsgesellschaften Blackstone sowie Hellman & Friedman, die sich laut Insidern mit jeweils etwa 300 Millionen US-Dollar an dem Vorhaben beteiligen wollen. Goldman Sachs werde voraussichtlich als Gründungsinvestor mit einer Summe von rund 150 Millionen US-Dollar einsteigen. Während die Verhandlungen laut den mit der Angelegenheit vertrauten Personen bereits weit fortgeschritten sind, steht eine offizielle Bestätigung der beteiligten Parteien gegenüber Nachrichtenagenturen wie Reuters derzeit noch aus.

Evelyn Schmal, Redaktion finanzen.ch

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