SMI 13'324 0.0%  SPI 18'384 0.2%  Dow 49'363 -0.2%  DAX 25'122 0.9%  Euro 0.9314 0.2%  EStoxx50 5'924 -0.1%  Gold 4'459 -0.8%  Bitcoin 72'900 -2.2%  Dollar 0.7966 0.2%  Öl 60.0 -0.9% 
Covestro Aktie 139490811 / DE000A40KY26

61.80
EUR
0.00
EUR
0.00 %
08.12.2025
L&S
07.01.2026 16:24:00

Covestro Hold

Covestro
61.80 EUR 0.00%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Covestro auf "Hold" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. DAnalyst Sebastian Bray kündigte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein neues, auf Künstlicher Intelligenz basierendes Bewertungsmodell namens ChemCast für die Aktien des Chemiesektors an. Dieses sei schneller, könne mehr Daten berücksichtigen und schaffe bessere zeitliche Vergleichbarkeit. Dieses neue System taxiere das operative Ergebnis von Covestro 2026 (Ebitda) rund 14 Prozent unter den Markterwartungen./bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 17:33 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien Hold
Unternehmen:
Covestro AG Inhaber-Akt Zum Verkauf eingereichte I-Aktien 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
62.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
- 		Abst. Kursziel*:
∞%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
61.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
0.32%
Analyst Name::
Sebastian Bray 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

16:24 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.12.25 Covestro Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.09.25 Covestro Neutral UBS AG
15.09.25 Covestro Neutral UBS AG
