Lonza-Aktie höher: Synaffix schliesst ADC-Lizenzdeal mit Sidewinder
Eine neue Lizenzvereinbarung im Onkologie-Bereich sichert Lonza Vorauszahlungen, Meilensteinerlöse und künftige Lizenzgebühren.
Lonza übernimmt die Herstellung der Komponenten im Zusammenhang mit seinen proprietären Technologien, teilte Synaffix am Mittwoch mit. Sidewinder sei derweil für Forschung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung der ADCs verantwortlich.
ADCs sind eine Art "zielgerichtete Chemotherapie", die zwei Komponenten kombiniert. Erstens einen Antikörper, der sich spezifisch an bestimmte Moleküle auf der Oberfläche von Zellen bindet. An den Antikörper gekoppelt ist ein Wirkstoff, der so gezielt zur Krebszelle transportiert wird und diese dort abtötet.Die Lonza-Aktie legt am Mittwoch an der SIX zeitweise 0,45 Prozent zu auf 540,00 CHF.
