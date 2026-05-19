Bayer Aktie 326835 / US0727303028
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19.05.2026 09:41:00
Bayer-Aktie mit Plus: Medikament Asundexian erhält Rückenwind aus den USA und Japan
Nach China hat Bayer auch in den USA für sein neuartiges Medikament Asundexian zur Prävention von Schlaganfällen den Status Priority Review bekommen.
Neben der US-Gesundheitsbehörde nahm auch das zuständige Gesundheitsministerium in Japan den eingereichten Zulassungsantrag an, wie Bayer mitteilte. China hatte Asundexian vor knapp zwei Wochen bereits den Priority-Review-Status verliehen.
Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.
Die Bayer-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent auf 38,24 Euro zu.
DOW JONES
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