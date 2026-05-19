Bayer-Aktie mit Plus: Medikament Asundexian erhält Rückenwind aus den USA und Japan

Dieser Status verkürzt das Zulassungsverfahren auf rund 6 Monate. Den Status können Arzneimittel bekommen, durch die Behandlung, Prävention oder Diagnose von schweren Erkrankungen sich hinsichtlich Sicherheit oder Wirksamkeit erheblich verbessern.

Neben der US-Gesundheitsbehörde nahm auch das zuständige Gesundheitsministerium in Japan den eingereichten Zulassungsantrag an, wie Bayer mitteilte. China hatte Asundexian vor knapp zwei Wochen bereits den Priority-Review-Status verliehen.

Asundexian hat bislang keine Zulassung, gilt aber als Blockbuster-Kandidat für einen Spitzenjahresumsatz in Milliardenhöhe.

Die Bayer-Aktie legt im XETRA-Handel zeitweise 1,08 Prozent auf 38,24 Euro zu.

DOW JONES