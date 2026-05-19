Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’393 1.2%  SPI 18’932 1.2%  Dow 49’686 0.3%  DAX 24’635 1.3%  Euro 0.9147 0.1%  EStoxx50 5’898 0.8%  Gold 4’541 -0.6%  Bitcoin 60’515 0.3%  Dollar 0.7872 0.4%  Öl 110.4 0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
AEVIS VICTORIA-Aktie fester: Umsatz und Gewinn im ersten Quartal gestiegen
E-Offensive geht weiter: Mercedes-Benz setzt auf Bosch - Aktie dennoch tiefer
Depot von George Soros im 1. Quartal 2026: Starinvestor setzt im KI-Boom nicht nur auf NVIDIA-Aktie
Amazon: Sammelklage von deutschen Kunden wegen Reklame auf Prime Video - Aktie in Grün
Gericht weist Klage von Tesla-Chef Musk gegen OpenAI zurück
Suche...
Plus500 Depot

Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Emission überzeichnet 19.05.2026 11:12:00

Vonovia-Aktie stteigt: Anleihen in Grossbritannien und Australien platziert

Vonovia-Aktie stteigt: Anleihen in Grossbritannien und Australien platziert

Vonovia hat den Kapitalmarkt in Grossbritannien und Australien angezapft.

Vonovia
20.43 CHF 1.92%
Kaufen Verkaufen
Wie der Immobilienkonzern Vonovia mitteilte, platzierte er zwei Anleihen im Volumen von 400 Millionen Pfund und 300 Millionen australische Dollar.

Die Pfund-Anleihe, die 1,9-fach überzeichnet war, hat eine Laufzeit von 12 Jahren. Der "Kangaroo Bond" hat eine Laufzeit von 7 Jahren. Er war 1,8-fach überzeichnet. Die Erlöse sollen insbesondere für Refinanzierungen verwendet werden.

Auf XETRA zeigt sich die Vonovia-Aktie am Dienstag zeitweise 1,78 Prozent im Plus bei 22,36 Euro.

DOW JONES

Weitere Links:

Vonovia-Aktie trotzdem tiefrot: Starkes Ergebnis nach Verlustjahr
Aktie im Fokus: Vonovia verdient operativ mehr - Gewinnrückgang unter dem Strich
Vonovia-Aktie reagiert gelassen auf Kurszielsenkung

Bildquelle: Vonovia SE
In eigener Sache

Trading Signals: Adidas: Zeit für den Konter

Der Sportartikelhersteller ist operativ stark in das Jahr der Fussball-WM gestartet. An der Börse hat sich Adidas zuletzt stabilisiert. Mit einem Long Mini-Future können Trader auf ein Comeback des gebeutelten DAX-Titels setzen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Vonovia SE

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten