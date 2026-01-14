BP Aktie 844183 / GB0007980591
BP Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht zum Schlussquartal 2025 von 525 auf 520 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Henry Tarr verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die hohen Abschreibungen, die der Ölkonzern mitgeteilt habe. Gleichzeitig sinke aber die Nettoverschuldung. Er senkte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2025 und 2026 unter anderem in Erwartung niedrigerer Gewinne in der Sparte Gas & Low Carbon (GLC)./mis/rob/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
|
Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
5.20 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.38 £
|
Abst. Kursziel*:
18.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.36 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.28%
|
Analyst Name::
Henry Tarr
|
KGV*:
-
Analysen zu BP plc (British Petrol)
Aktien in diesem Artikel
|BP plc (British Petrol)
|4.74
|1.67%
