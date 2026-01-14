Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’464 -0.1%  SPI 18’595 0.3%  Dow 49’442 0.6%  DAX 25’352 0.3%  Euro 0.9318 -0.1%  EStoxx50 6’045 0.1%  Gold 4’608 -0.2%  Bitcoin 76’722 -0.1%  Dollar 0.8025 -0.1%  Öl 63.8 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Schweizer Zinsen: Safe-Haven-Status rechtfertigt tiefe Renditen
AMD-Aktie 2026 im Check: Experte warnt vor turbulenten Zeiten für NVIDIA-Rivalen
Porsche-Aktie: Klares Minus beim Absatz
TSMC-Aktie im Aufwind: US-Expansion und positive Analystenstimmen treiben an - Auch Rückenwind für Advantest, Samsung und Co.
DKSH-Aktie: Natale Capri wird alleiniger Leiter für Performance Materials
Suche...
Plus500 Depot

BP Aktie 844183 / GB0007980591

4.82
CHF
0.07
CHF
1.56 %
09:00:19
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

16.01.2026 07:47:14

BP Buy

BP
4.82 CHF 1.56%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BP nach einem Zwischenbericht zum Schlussquartal 2025 von 525 auf 520 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Henry Tarr verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf die hohen Abschreibungen, die der Ölkonzern mitgeteilt habe. Gleichzeitig sinke aber die Nettoverschuldung. Er senkte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2025 und 2026 unter anderem in Erwartung niedrigerer Gewinne in der Sparte Gas & Low Carbon (GLC)./mis/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 17:30 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BP plc (British Petrol) Buy
Unternehmen:
BP plc (British Petrol) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
5.20 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
4.38 £ 		Abst. Kursziel*:
18.75%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
4.36 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
19.28%
Analyst Name::
Henry Tarr 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BP plc (British Petrol)

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07:47 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 BP Neutral UBS AG
14.01.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.01.26 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 BP Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen