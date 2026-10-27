Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Boeing nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 235 US-Dollar belassen. Der Verlust je Aktie (Core EPS) liege über der Konsensschätzung, das Umsatzplus aber auch, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Die Barmittelentwicklung sei wie schon im Vorquartal das Highlight - damit seien die Risiken für das entsprechende Jahresziel weiter gesunken./rob/gl/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 08:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 235.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 185.57
|
Abst. Kursziel*:
26.64%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 175.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
34.06%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
26.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend gefragt (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
26.10.26
|Ausblick: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Boeing-Aktie im Plus: Zulassung für grösste 737-Max-Variante erteilt (AWP)
|
21.10.26
|Börse New York in Grün: Dow Jones klettert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|14:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:38
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|14:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|Boeing Co.
|154.54
|-0.78%
Aktuelle Aktienanalysen
|14:49
|
Bernstein Research
AMD Outperform
|14:48
|
Bernstein Research
Intel Market-Perform
|14:38
|
Jefferies & Company Inc.
Boeing Buy
|14:32
|
Deutsche Bank AG
Diageo Hold
|14:29
|
Deutsche Bank AG
Novartis Hold
|14:05
|
JP Morgan Chase & Co.
Coca-Cola Overweight
|14:02
|
RBC Capital Markets
Boeing Outperform