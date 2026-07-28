Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 275 auf 265 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. "Kaum oder gar keine Nachrichten sind gute Nachrichten für Boeing", resümierte Ken Herbert in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Die sich verbessernde Stimmung der Anleger reflektiere die konsequenten Fortschritte des Flugzeugbauers in den Bereichen Auslieferungen, Produktionssteigerungen und Barmittelgenerierung./rob/la/mis;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 221.56
|
Abst. Kursziel*:
19.61%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 221.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.63%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
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