Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 270 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem Flugzeugbauer setzte sich die Erholung fort, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Ziel berücksichtige das Potenzial für den freien Barmittelzufluss im kommenden Jahr./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 290.00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 221.56
|
Abst. Kursziel*:
30.89%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 221.53
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.91%
|
Analyst Name::
Seth M. Seifman
|
KGV*:
-
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