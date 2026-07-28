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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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29.07.2026 12:50:19

Boeing Overweight

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Boeing anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 270 auf 290 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Bei dem Flugzeugbauer setzte sich die Erholung fort, schrieb Seth M. Seifman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das neue Ziel berücksichtige das Potenzial für den freien Barmittelzufluss im kommenden Jahr./rob/la/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 21:43 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.07.2026 / 00:15 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Overweight
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Seth M. Seifman 		KGV*:
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