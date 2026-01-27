Boeing Aktie 913253 / US0970231058
27.01.2026 18:07:33
Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der das zweite Quartal in Folge positive Free Cashflow dürfte sich positiv auf die Stimmung zur Aktie auswirken, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Flugzeugbauers im Schlussquartal 2025 liege zudem um acht Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 246.35
|
Abst. Kursziel*:
7.57%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 245.16
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.09%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
