27.01.2026 18:07:33

Boeing Outperform

Boeing
193.71 CHF 0.32%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der das zweite Quartal in Folge positive Free Cashflow dürfte sich positiv auf die Stimmung zur Aktie auswirken, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Flugzeugbauers im Schlussquartal 2025 liege zudem um acht Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ck;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 08:35 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 265.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 246.35 		Abst. Kursziel*:
7.57%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 245.16 		Abst. Kursziel aktuell:
8.09%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse