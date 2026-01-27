NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum Schlussquartal 2025 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der das zweite Quartal in Folge positive Free Cashflow dürfte sich positiv auf die Stimmung zur Aktie auswirken, schrieb Ken Herbert in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz des Flugzeugbauers im Schlussquartal 2025 liege zudem um acht Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/ck;