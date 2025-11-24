NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Boeing angesichts eines reifenden Plans für ein Ende des Ukraine-Kriegs mit einem Kursziel von 267 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Douglas Harned zweifelt am Montag daran, dass es sich um einen Wendepunkt für den Rüstungssektor handelt. Sollten die aktuell debattierten Entwürfe angenommen werden, könne dies noch höhere europäische Ausgaben zur Folge haben, da die russische Bedrohung in Europa dadurch eher noch zunehme./tih/ag;