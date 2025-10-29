Boeing 176.05 CHF -0.87% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Verschiebung der Auslieferung des Großraumjets 777X werde wohl teurer als die Anleger erwartet hätten, schrieb Ken Herbert am Mittwoch. Der bessere Barmittelzufluss bedeute aber eine gewisse Linderung./rob/ag/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:33 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 08:33 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.