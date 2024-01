NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 315 US-Dollar belassen. Die Flugsicherheitsagenturen drängten darauf, Antworten auf einen Vorfall bei einem 737-Max-Jet zu finden, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu in einer am Montag vorliegenden Studie. In den USA und Europa blieben Flugzeuge des betroffenen Typs vorerst auf dem Boden. Die Expertin schätzt die direkten Kosten für eine 4- bis 8-stündige Inspektion, die die US-Behörde FAA für diese Flugzeuge verlangt, mit 1,7 Millionen US-Dollar als eher gering ein. Eventuelle Ausfallsentschädigungen an die Fluggesellschaften schätzt sie auf 18 Millionen US-Dollar./tih/ajx;