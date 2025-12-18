Boeing Aktie News: Boeing reagiert am Abend positiv

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 1,4 Prozent im Plus bei 209,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 48'008 Punkten notiert. Der Kurs der Boeing-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 210,55 USD zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 207,99 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 362'117 Boeing-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.07.2025 bei 242,59 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 15,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 128,92 USD. Abschläge von 38,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Boeing-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,033 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Boeing 0,000 USD aus. Am 29.10.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -9,97 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 23.27 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 30,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17.84 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 04.02.2026 dürfte Boeing Anlegern einen Blick in die Q4 2025-Bilanz gewähren.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -9,506 USD je Aktie in den Boeing-Büchern.

