Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 265 auf 230 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der vom Flugzeugbauer für 2029 angestrebte Barmittelzufluss von 10 Milliarden US-Dollar komme ein Jahr später als erwartet, was enttäusche, schrieb Sheila Kahyaoglu in ihrer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung nach den Quartalszahlen. Verantwortlich dafür seien die gesenkten Ziele für die Flugzeug-Auslieferungen./rob/gl/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 05:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 230.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 168.18
|
Abst. Kursziel*:
36.76%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 168.10
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.82%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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