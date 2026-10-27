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27.10.2026 14:38:33
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Boeing nach Quartalszahlen des Flugzeugbauers auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Der bereinigte Verlust je Aktie (Core EPS) falle höher als der Marktkonsens aus, aber geringer als von ihr erwartet, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Reaktion. Das Umsatzwachstum habe ihre Prognose übertroffen./rob/gl/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.10.2026 / 07:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 185.16
|
Abst. Kursziel*:
43.12%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 179.67
|
Abst. Kursziel aktuell:
47.49%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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