Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 265 US-Dollar belassen. Sheila Kahyaoglu fasste in einer am Montag vorliegenden Studie aktuelle Entwicklungen bei dem Flugzeugbauer zusammen. Sie verwies unter anderem auf bislang 20 Auslieferungen in diesem Monat und die Nachricht, dass die US-Behörde FAA den Jet des Typs 737-Max-10 zertifiziert habe. Dies mache den Weg für dessen Auslieferungen im Jahr 2027 frei./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 265.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 187.72
|
Abst. Kursziel*:
41.17%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 188.29
|
Abst. Kursziel aktuell:
40.74%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
|
20:27
|Boeing Aktie News: Boeing am Abend gefragt (finanzen.ch)
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16:29
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag um Nulllinie (finanzen.ch)
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07:01
|Ausblick: Boeing stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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23.10.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones gibt zum Start nach (finanzen.ch)
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22.10.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
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21.10.26
|Boeing-Aktie im Plus: Zulassung für grösste 737-Max-Variante erteilt (AWP)
Analysen zu Boeing Co.
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|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
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|15.10.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|13.10.26
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Aktien in diesem Artikel
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