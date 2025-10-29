Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Historisch
30.10.2025 12:52:30

Boeing Buy

Boeing
169.28 CHF -2.96%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Boeing von 280 auf 275 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Abgesehen von der erneut verschobenen Auslieferung des neuen Großraumjets 777X laufe vieles bei dem Flugzeugbauer gut, auch wenn sich seine hohen Erwartungen an die Barmittelentwicklung nicht erfüllt hätten, schrieb Gavin Parsons am Donnerstag in seinem Rückblick auf den Zwischenbericht. Für letztere bleibe er aber langfristig optimistischer als der Markt./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 04:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

