BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach der Gewinnwarnung am 7. Oktober von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass ihn hauptsächlich das Ausmaß der gesenkten Prognose für den freien Mittelzufluss überrascht habe. Sein Anlageurteil behalte er dennoch bei, da sich der Großteil der negativen Cashflow-Auswirkungen 2025 vor allem aufgrund von Zollrückerstattungen im neuen Jahr umkehren oder zumindest stabilisieren dürfte. Vonnöten sei aber, dass sich die Geschäftstrends in China endlich stabilisierten./rob/ck/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
78.32 €
|
Abst. Kursziel*:
14.91%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
79.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.64%
|
Analyst Name::
Romain Gourvil
|
KGV*:
-
Analysen zu BMW AG
|08:55
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|BMW Buy
|UBS AG
|08.10.25
|BMW Buy
|Warburg Research
|08.10.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
