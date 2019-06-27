Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’504 0.2%  SPI 17’248 0.2%  Dow 45’480 -1.9%  DAX 24’377 0.6%  Euro 0.9314 0.1%  EStoxx50 5’571 0.7%  Gold 4’076 1.5%  Bitcoin 92’811 0.4%  Dollar 0.8038 0.3%  Öl 63.5 2.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
Investment-Tipp: So bewertet RBC Capital Markets die Zalando-Aktie
Ohne Musk keine Tesla-Aktie? Vorstand erklärt, warum Elon Musk unverzichtbar ist
Drohnen-Kooperation im Fokus: So entwickeln sich die Aktien von Rheinmetall, RENK und HENSOLDT
Tecan-Aktie dennoch tiefrot: Tecan verzeichnet im dritten Quartal leichtes Umsatzplus
Ausblick: Ericsson stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Suche...
Plus500 Depot

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

72.72
CHF
1.32
CHF
1.85 %
27.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.10.2025 08:55:30

BMW Buy

BMW
74.51 CHF -0.10%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach der Gewinnwarnung am 7. Oktober von 93 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Romain Gourvil schrieb in einer am Montag vorliegenden Studie, dass ihn hauptsächlich das Ausmaß der gesenkten Prognose für den freien Mittelzufluss überrascht habe. Sein Anlageurteil behalte er dennoch bei, da sich der Großteil der negativen Cashflow-Auswirkungen 2025 vor allem aufgrund von Zollrückerstattungen im neuen Jahr umkehren oder zumindest stabilisieren dürfte. Vonnöten sei aber, dass sich die Geschäftstrends in China endlich stabilisierten./rob/ck/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 05:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
78.32 € 		Abst. Kursziel*:
14.91%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
79.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.64%
Analyst Name::
Romain Gourvil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:55 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09.10.25 BMW Buy Deutsche Bank AG
09.10.25 BMW Buy UBS AG
08.10.25 BMW Buy Warburg Research
08.10.25 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 72.72 1.85% BMW AG