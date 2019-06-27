BMW Aktie 324410 / DE0005190003
BMW Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 103 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der überraschenden Gewinnwarnung halte er an seiner Kaufempfehlung fest, da er BMW in puncto Investitionszyklus, Cash-Rendite und Modelle der nächsten Generation weiterhin besser positioniert sehe als die Wettbewerber, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der verdüsterten Gewinnaussichten in China habe er jedoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 um bis zu 17 Prozent reduziert./rob/edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80.12 €
|
Abst. Kursziel*:
18.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
80.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18.19%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
