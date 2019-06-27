Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

72.72
CHF
1.32
CHF
1.85 %
27.06.2019
SWX
09.10.2025 08:05:50

BMW Buy

BMW
74.69 CHF 0.16%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für BMW von 103 auf 95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz der überraschenden Gewinnwarnung halte er an seiner Kaufempfehlung fest, da er BMW in puncto Investitionszyklus, Cash-Rendite und Modelle der nächsten Generation weiterhin besser positioniert sehe als die Wettbewerber, schrieb Patrick Hummel in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Aufgrund der verdüsterten Gewinnaussichten in China habe er jedoch seine Prognosen für den Gewinn je Aktie der Jahre 2025 bis 2027 um bis zu 17 Prozent reduziert./rob/edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.10.2025 / 18:41 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
95.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
80.12 € 		Abst. Kursziel*:
18.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
80.38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18.19%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

