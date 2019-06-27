Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW Aktie 324410 / DE0005190003

BMW Buy

BMW
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat BMW auf "Buy" mit einem Kursziel von 103 Euro belassen. Nach der heftigen Gewinnwarnung des Autobauers, der zudem den Ausblick für den Free Cashflow halbiert habe, dürften die Konsensschätzungen für das Ergebnis je Aktie 2025 um 10 Prozent und für 2026 um 10 bis 15 Prozent sinken, schrieb Patrick Hummel in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion. Angesichts der vorherigen Positionierung der Anleger sei kurzfristig eine deutlich negative Kursreaktion der Aktie zu erwarten. Hummel bleibt indes bei seiner fundamental positiven Einschätzung. Er verwies auf den Investitionszyklus, der sich 2026 positiv auf Margen und Barmittel auswirken sollte, den unterschätzten Ergebnisbeitrag der neuen Elektrofahrzeuge ("Neue Klasse") und die attraktive Kapitalallokationspolitik./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 20:40 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

