NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Biontech von 150 auf 149 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Akash Tewari zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie unter dem Strich ein tendenziell positives Fazit zu neuen Daten zum Antikörper BNT327./bek/gl;