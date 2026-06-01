easyJet Aktie 14862522 / GB00B7KR2P84
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easyJet Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Easyjet mit einem Kursziel von 405 Pence auf "Outperform" belassen. Die US-Investmentgesellschaft Castlelake, die erste Überlegungen für ein Kaufgebot für die britische Fluggesellschaft bestätigt hat, sei ein erfahrener Investor im europäischen Airline-Sektor, schrieb Ruairi Cullinane in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Eigentümerstruktur mit Aktionären aus der EU und Großbritannien könnte angesichts der bestehenden Beteiligungsvorschriften eine solche Transaktion aber mindestens erschweren, falls Castlelake ohne einen Partner agiere. In der Branche sieht Cullinane die Konkurrentin Jet2 wegen ihrer im Vergleich günstigsten Bewertung als wahrscheinlichstes weiteres Übernahmeziel./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: easyJet plc Outperform
|
Unternehmen:
easyJet plc
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
4.05 £
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
4.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
3.98 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu easyJet plc
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.05.26
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|Barclays Capital
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|UBS AG
|25.05.26
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|RBC Capital Markets
|28.05.26
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