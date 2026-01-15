Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. In Relation zum MSCI-Europa-Index sei die Bewertung des Konsumgüter- und Klebstoffkonzerns deutlich unter ihrem langfristigen Schnitt angekommen, schrieb Callum Elliott am Mittwochabend. Beiersdorf habe ein schwieriges Jahr 2025 hinter sich. Er verspricht sich aber vom vierten Quartal einen Wachstumsschub, der zu einer Neubewertung der Aktien führen sollte. Beiersdorf sei zu Beginn des neuen Jahres seine Top-Empfehlung./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
129.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
98.90 €
|
Abst. Kursziel*:
30.43%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
98.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31.36%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AG
