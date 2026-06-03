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Henderson Land Development Aktie 421166 / HK0012000102

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Dividende im Fokus 03.06.2026 07:02:22

Hang Seng-Wert Henderson Land Development-Aktie: Henderson Land Development-Dividende verringert sich

Hang Seng-Wert Henderson Land Development-Aktie: Henderson Land Development-Dividende verringert sich

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Henderson Land Development-Aktionäre über eine Dividendenauszahlung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Henderson Land Development
3.04 CHF -0.49%
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Für das Jahr 2025 wurde im Zuge der Hauptversammlung von Hang Seng-Titel Henderson Land Development am 02.06.2026 eine Dividende in Höhe von 1.26 HKD beschlossen. So verringerte sich die Henderson Land Development-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 30.00 Prozent. 8.72 Mrd. HKD werden somit insgesamt an Aktionäre ausgeschüttet. Damit ergab sich für die Gesamtausschüttung im Vorjahresvergleich keine Veränderung.

Aktie mit Dividendenrendite

Der Henderson Land Development-Anteilsschein verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem Frankfurt-Handel bei 3.33 EUR in den Feierabend. Das Henderson Land Development-Wertpapier wird am heutigen Mittwoch mit Dividendenabschlag gehandelt. Dies kann sich optisch negativ auf das Henderson Land Development-Papier auswirken. Die Dividendenauszahlung an die Henderson Land Development-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2025 weist die Henderson Land Development-Aktie eine Dividendenrendite von 4.48 Prozent auf. Somit ermässigte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 7.63 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Henderson Land Development-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren fiel der Kurs von Henderson Land Development via Frankfurt um 12.29 Prozent. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einem Zuwachs von 819.82 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenvorhersage von Dividenden-Titel Henderson Land Development

Demnach würde die Dividende laut FactSet-Schätzungen stabil bleiben.

Henderson Land Development-Hauptdaten

Die Dividenden-Aktie Henderson Land Development gehört dem Hang Seng an und ist an der Börse aktuell 148.859 Mrd. HKD wert. Henderson Land Development weist aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 24.10 auf. Im Jahr 2025 erzielte Henderson Land Development einen Umsatz von 25.757 Mrd.HKD sowie ein EPS von 1.17 HKD.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Mark III Photonics / Shutterstock.com
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 14’118.87 13.72 S29BTU
Short 14’639.60 8.90 S5ZB6U
SMI-Kurs: 13’305.72 02.06.2026 17:30:47
Long 12’744.97 19.86 BSUR4U
Long 12’459.17 13.93 S69BJU
Long 11’909.93 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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