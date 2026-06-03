|Partnerschaft erneuert
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03.06.2026 07:17:00
APG-Aktie: Weiterhin Vermarktung sämtlicher Werbeflächen am Flughafen Zürich
Das Aussenwerbeunternehmen APG SGA wird weiterhin sämtliche Werbeflächen am Zürcher Flughafen vermarkten.
Die APG habe sich in einer öffentlichen Ausschreibung mit einem "überzeugenden Gesamtkonzept" durchgesetzt, teilte die APG SGA am Mittwoch mit. Die Vereinbarung umfasse alle analogen und digitalen Werbeflächen am Flughafen Zürich - luft- und landseitig - inklusive allen Brandingzonen und Spezialformaten sowie die Megaposter an den Parkhäusern.
tp/ra
Genf (awp)
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