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Partnerschaft erneuert 03.06.2026 07:17:00

APG-Aktie: Weiterhin Vermarktung sämtlicher Werbeflächen am Flughafen Zürich

APG-Aktie: Weiterhin Vermarktung sämtlicher Werbeflächen am Flughafen Zürich

Das Aussenwerbeunternehmen APG SGA wird weiterhin sämtliche Werbeflächen am Zürcher Flughafen vermarkten.

Die Flughafen Zürich AG hat die seit 2020 geltende Partnerschaft mit der APG SGA nun per Anfang 2027 bis mindestens Ende 2033 erneuert.

Die APG habe sich in einer öffentlichen Ausschreibung mit einem "überzeugenden Gesamtkonzept" durchgesetzt, teilte die APG SGA am Mittwoch mit. Die Vereinbarung umfasse alle analogen und digitalen Werbeflächen am Flughafen Zürich - luft- und landseitig - inklusive allen Brandingzonen und Spezialformaten sowie die Megaposter an den Parkhäusern.

tp/ra

Genf (awp)

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Bildquelle: APG SGA
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SMI-Kurs: 13’305.72 02.06.2026 17:30:47
Long 12’744.97 19.86 BSUR4U
Long 12’459.17 13.93 S69BJU
Long 11’909.93 8.90 SETB4U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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