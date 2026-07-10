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BBVA Aktie 931474 / ES0113211835

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10.07.2026 11:43:21

BBVA Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 26,40 auf 27,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Sofie Peterzens passte ihre Schätzungen am Freitag vor dem Quartalsbericht der Spanier Ende des Monats noch einmal an./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 08:01 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
27.20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.35 € 		Abst. Kursziel*:
21.70%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.56 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.57%
Analyst Name::
Sofie Peterzens 		KGV*:
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