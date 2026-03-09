Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017
09.03.2026 12:29:00
Bayer Aktie News: Bayer am Mittag auf rotem Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 36,11 EUR abwärts.
Die Aktionäre schickten das Papier von Bayer nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:28 Uhr 0,8 Prozent auf 36,11 EUR. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im DAX 40, der aktuell bei 23'221 Punkten steht. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 35,20 EUR nach. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 35,69 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'028'750 Stück gehandelt.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (49,78 EUR) erklomm das Papier am 17.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Bayer-Aktie derzeit noch 37,86 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2025 bei 18,38 EUR. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 96,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Zuletzt erhielten Bayer-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,109 EUR aus. Am 04.03.2026 legte Bayer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2025 endete, vor. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -3,82 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,34 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11.44 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von -2,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11.73 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.
Am 12.05.2026 dürfte die Q1 2026-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2027-Bilanz auf den 12.05.2027.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,42 EUR je Bayer-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Bayer-Analyse: Hold-Bewertung von Deutsche Bank AG für Aktie
Bayer-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für Aktie
|
12:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Mittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
09:29
|Bayer Aktie News: Bayer am Montagvormittag schwächer (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX letztendlich in Rot (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Bayer Aktie News: Anleger schicken Bayer am Nachmittag ins Minus (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Minuszeichen in Frankfurt: Das macht der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
06.03.26
|Handel in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|08:39
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:05
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
|05.03.26
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|05.03.26
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.03.26
|Bayer Overweight
|Barclays Capital
