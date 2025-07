ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Bayer auf "Neutral" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Mit Blick auf die am 6. August anstehenden Quartalszahlen lägen seine Schätzungen für Umsatz und operatives Ergebnis (Underlying Ebitda) knapp unter den Konsensprognosen, schrieb Matthew Weston in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter Roundup blieben das wichtigste Thema für den Anlagehintergrund - wesentliche Neuigkeiten erwarte er hierzu aber nicht./rob/gl/mis;