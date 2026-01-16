Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

Analysen
Historisch
19.01.2026 13:28:28

Bayer Kaufen

Bayer
41.24 CHF 6.30%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Bayer von 41 auf 51 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer Teilerfolg für den Agrarchemie- und Pharmakonzern im Kampf gegen die diesbezüglichen Klagen, schrieb Peter Spengler in einer am Montag vorliegenden Reaktion. "Eine positive Gerichtsentscheidung würde für Bayer eine massive Reduzierung der finanziellen Risiken im Zusammenhang mit Roundup bedeuten. Dies würde zu einem weiteren Abbau des Risikoabschlags führen." Wie die Entscheidung im Sommer 2026 ausfallen werde, sei allerdings offen./rob/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

