Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’353 -0.8%  SPI 18’424 -0.9%  Dow 48’909 -1.2%  DAX 24’402 -0.4%  Euro 0.9179 0.1%  EStoxx50 5’905 -0.3%  Gold 4’861 1.8%  Bitcoin 50’565 3.4%  Dollar 0.7785 0.1%  Öl 68.2 1.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Microsoft951692Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Alphabet A29798540
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Januar 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Netflix-Aktie angepasst
Aktien von Siemens und Stadler steigen: Grossauftrag für automatisierte Züge
D-Wave Quantum-Aktie weiter in Rot: Branchen-Schock durch Shortseller-Angriff belastet weiter
Bitcoin, Ethereum, Ripple & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Freitagvormittag entwickeln
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bescheinigt Buy für Hannover Rück-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Bayer Aktie 10367293 / DE000BAY0017

40.91
CHF
0.94
CHF
2.34 %
09:42:52
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

06.02.2026 08:24:10

Bayer Neutral

Bayer
41.66 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bayer nach den Asundexian-Studiendaten mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Neutral" belassen. Sowohl die Wirksamkeit als auch das Sicherheitsprofil des Gerinnungshemmers habe auf der Internationalen Schlaganfall Konferenz für Applaus gesorgt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Der Präventionserfolg bei ischämischem Schlaganfall (Hirninfarkt) sei bedeutend. In der Schlaganfall-Prävention taxiert Weston das Marktpotenzial von Asundexian aktuell auf 1,5 Milliarden US-Dollar bei einer Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent./rob/ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2026 / 20:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Bayer

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Bayer-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Bayer-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Bayer Neutral
Unternehmen:
Bayer 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
32.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
45.31 € 		Abst. Kursziel*:
-29.38%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
45.36 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-29.45%
Analyst Name::
Matthew Weston 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse