BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111
62.32CHF
18.32CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
08.10.2025 12:13:17
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern./mf/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
43.61 €
Abst. Kursziel*:
16.95%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
43.42 €
Abst. Kursziel aktuell:
17.46%
Analyst Name::
James Hooper
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BASF
12:29
|BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittwochmittag auf rotes Terrain (finanzen.ch)
12:26
|STOXX-Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
09:29
|BASF Aktie News: BASF gibt am Vormittag ab (finanzen.ch)
09:28
|Börse Europa: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
07.10.25
|BASF Aktie News: BASF am Dienstagnachmittag mit kaum veränderter Tendenz (finanzen.ch)
06.10.25
|BASF-Aktie gibt ab: Verkauf der Lacke-Sparte an Carlyle steht wohl kurz bevor (AWP)
Analysen zu BASF
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|62.32
|41.62%
