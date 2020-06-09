BASF 40.53 CHF -1.15% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC



