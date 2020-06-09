Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie 11450563 / DE000BASF111

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
08.10.2025 12:13:17

BASF Outperform

BASF
40.53 CHF -1.15%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern./mf/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43.61 € 		Abst. Kursziel*:
16.95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
43.42 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.46%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

12:13 BASF Outperform Bernstein Research
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
03.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 BASF Neutral UBS AG
02.10.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

BASF 62.32 41.62% BASF