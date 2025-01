NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Chemiekonzerns sei wie von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, habe jedoch die Zielspanne der Ludwigshafener verfehlt, schrieb Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./edh/he;