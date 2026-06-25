NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Axa von 48 auf 50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Vor den Halbjahreszahlen des Versicherers Ende Juli habe er seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie (EPS) für 2027 und 2028 um ein beziehungsweise zwei Prozent angehoben, schrieb Farooq Hanif in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im laufenden Jahr traut er Axa ein achtprozentiges EPS-Wachstum zu und sieht sich damit über dem Marktkonsens. Die Aktie bleibe zudem günstig bewertet./rob/gl/zb;