NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Aumovio mit einem Kursziel von 52 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte seine Schätzungen für den jüngst von Conti abgespaltenen Autozulieferer an die Erkenntnisse der Bilanz-Telefonkonferenz an. Er kappte seine Gewinnprognosen für 2025 und 2026 im Schnitt um 13 Prozent aufgrund einer langsameren Margenerholung. Am Kursziel und Rating änderte Asumendi angesichts der geringeren Aktienbewertung allerdings nichts./rob/ag/gl;