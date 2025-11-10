Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’440 1.2%  SPI 17’169 1.2%  Dow 47’119 0.3%  DAX 23’995.1100 1.8%  Euro 0.9 0.0%  EStoxx50 5’666 1.8%  Gold 4’097 2.4%  Bitcoin 85’738 1.4%  Dollar 0.8051 -0.1%  Öl 63.9 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Novartis1200526Partners Group2460882Idorsia36346343
Top News
"Big Short" gegen KI-Boom: Michael Burry wettet gegen NVIDIA und Palantir
NEL-Aktie steigt kräftig nach Ankündigung gemeinsamer Wasserstoffprojekte mit GreenH
Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Automat wird zur Postfiliale: Deutsche Post stellt Hunderte Anträge - DHL-Aktie fester
Börse feiert Rheinmetalls Weltraum-Plan: Aktien von RENK und HENSOLDT steigen im Sog mit
Suche...

Aumovio Aktie 148438157 / DE000AUM0V10

38.32
CHF
1.58
CHF
4.31 %
14:42:48
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

10.11.2025 12:41:54

Aumovio Buy

Aumovio
38.32 CHF 4.31%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Aumovio mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer habe mit Ergebnissen und Cashflow positiv überrascht und den Ausblick für Umsatz und Marge in Richtung unteres beziehungsweise oberes Ende der Zielspannen präzisiert, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Montag vorliegenden Rückblick auf den Quartalsbericht. Die Kostensenkungsbemühungen zeigten Wirkung. Der Cashflow-Ausblick sei zudem weit besser als von ihm erwartet. Die Zahlen bestätigten die deutliche Unterbewertung der Aktie./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.11.2025 / 08:16 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Aumovio Buy
Unternehmen:
Aumovio 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
50.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
39.62 € 		Abst. Kursziel*:
26.20%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
21.42%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aumovio

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten