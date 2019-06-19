Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

19.06.2019
17.09.2025 10:45:50

AstraZeneca Overweight

AstraZeneca
124.41 CHF 0.34%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Studienergebnisse zu den Medikamenten Fasenra und Saphnelo seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fasenra habe in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt verfehlt, aber die Erwartungen seien ohnehin nicht allzu hoch gewesen. Saphnelo habe dagegen den primären Endpunkt in einer Phase-III-Studie erreicht, was als kleiner Erfolg zu werten sei./rob/mf/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
140.00 £
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
113.16 £ 		Abst. Kursziel*:
23.72%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu AstraZeneca PLC

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu AstraZeneca PLC

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
10:45 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
08.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
01.09.25 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.09.25 AstraZeneca Hold Deutsche Bank AG
01.09.25 AstraZeneca Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
