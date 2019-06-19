AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
AstraZeneca Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Astrazeneca auf "Overweight" mit einem Kursziel von 14000 Pence belassen. Die Studienergebnisse zu den Medikamenten Fasenra und Saphnelo seien durchwachsen ausgefallen, schrieb Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Fasenra habe in einer Phase-III-Studie den primären Endpunkt verfehlt, aber die Erwartungen seien ohnehin nicht allzu hoch gewesen. Saphnelo habe dagegen den primären Endpunkt in einer Phase-III-Studie erreicht, was als kleiner Erfolg zu werten sei./rob/mf/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 08:40 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Overweight
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
140.00 £
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
113.16 £
|
Abst. Kursziel*:
23.72%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Analysen zu AstraZeneca PLC
