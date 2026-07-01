NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18600 auf 18900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vielversprechende Phase-III-Studiendaten aus dem Nicht-Onkologie-Geschäft seit dem dritten Quartal 2025 würden am Markt noch nicht angemessen berücksichtigt, obwohl dieser Bereich bis 2031 fast zwei Drittel zum Wachstum des Pharmakonzerns beitragen dürfte, schrieb Justin Smith am Freitag. Eine tiefgehende Analyse des bis zu 20 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für Medikamente gegen ATTR-CM - eine seltene, lebensbedrohliche Form der Herzamyloidose - bestärke ihn in dieser Wahrnehmung./rob/gl/ag;