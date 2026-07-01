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AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292

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06.07.2026 11:27:04

AstraZeneca Outperform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Astrazeneca von 18600 auf 18900 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Vielversprechende Phase-III-Studiendaten aus dem Nicht-Onkologie-Geschäft seit dem dritten Quartal 2025 würden am Markt noch nicht angemessen berücksichtigt, obwohl dieser Bereich bis 2031 fast zwei Drittel zum Wachstum des Pharmakonzerns beitragen dürfte, schrieb Justin Smith am Freitag. Eine tiefgehende Analyse des bis zu 20 Milliarden US-Dollar schweren Marktes für Medikamente gegen ATTR-CM - eine seltene, lebensbedrohliche Form der Herzamyloidose - bestärke ihn in dieser Wahrnehmung./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.07.2026 / 13:23 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 03:55 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Outperform
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
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