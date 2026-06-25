AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
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AstraZeneca Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Die anstehenden Phase-III-Daten der Studie gegen ATTR-Kardiomyopathie könnten zum Kurstreiber für die Briten werden, schrieb Michael Leuchten am Donnerstagabend. Das Mittel Eplontersen könnte deutliche Vorteile gegenüber der bisherigen Standardtherapie aufzeigen. Im Erfolgsfall eröffnet sich laut Leuchten eine Multi-Milliarden-Dollar-Chance in einem kaum "beackerten Feld"./rob/ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 19:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
180.00 £
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
163.05 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
140.62 £
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Abst. Kursziel aktuell:
-
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Analyst Name::
-
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KGV*:
-
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