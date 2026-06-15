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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien die einzige europäische Pharmagröße, die glaubhaft auf Premiumwachstum bis mindestens 2030 vertrauen dürfe, schrieb Michael Leuchten am Montag. Der nächste Kurstreiber werde die AVANZAR-Lungenkrebsstudie, für die er optimistisch ist./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.