AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
141.67CHF
-5.42CHF
-3.68 %
15.06.2026
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
16.06.2026 06:34:38
AstraZeneca Buy
AstraZeneca
141.67 CHF -3.68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 18000 Pence auf "Buy" belassen. Die Briten seien die einzige europäische Pharmagröße, die glaubhaft auf Premiumwachstum bis mindestens 2030 vertrauen dürfe, schrieb Michael Leuchten am Montag. Der nächste Kurstreiber werde die AVANZAR-Lungenkrebsstudie, für die er optimistisch ist./rob/ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 13:54 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
180.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
152.00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
132.00 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
|
15.06.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 beendet die Montagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
15.06.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Nachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
15.06.26
|Zuversicht in Europa: STOXX 50 nachmittags fester (finanzen.ch)
|
15.06.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verzeichnet am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
15.06.26
|FTSE 100-Papier AstraZeneca-Aktie: So viel Gewinn hätte ein AstraZeneca-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
15.06.26
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca tendiert am Vormittag fester (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
09.06.26