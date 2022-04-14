AstraZeneca 132.14 CHF -1.85% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem zweiten Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Zahlen vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe sich zudem zuversichtlich zu den Margen 2026 und zu den Umsatzambitionen 2030 geäußert./rob/mis/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



