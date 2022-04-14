AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
95.03CHF
0.03CHF
0.03 %
14.04.2022
SWX
07.11.2025 08:54:31
AstraZeneca Buy
AstraZeneca
132.14 CHF -1.85%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach einem zweiten Blick auf die Resultate des dritten Quartals mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Zahlen vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstagabend. Das Management habe sich zudem zuversichtlich zu den Margen 2026 und zu den Umsatzambitionen 2030 geäußert./rob/mis/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 19:56 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
|
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
142.00 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
127.40 £
|
Abst. Kursziel*:
11.46%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
-
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
