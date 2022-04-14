AstraZeneca 134.70 CHF 2.67% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Astrazeneca nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 14200 Pence auf "Buy" belassen. Der Pharmakonzern habe sehr solide Ergebnisse vorgelegt, schrieb Matthew Weston am Donnerstag nach erster Diagnose./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 08:16 / GMT



