81.00
CHF
2.00
CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
02.10.2025 11:38:35

AstraZeneca Buy

AstraZeneca
132.85 CHF 9.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15013 auf 15163 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet damit, dass die Quartalsergebnisse des Pharmakonzerns den Konsens bestätigen. Er geht am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht am 6. November zudem von einer Bekräftigung der Jahresziele aus./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AstraZeneca PLC Buy
Unternehmen:
AstraZeneca PLC 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
151.63 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
124.52 £ 		Abst. Kursziel*:
21.77%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
- 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

