AstraZeneca Aktie 982352 / GB0009895292
81.00CHF
2.00CHF
2.53 %
19.06.2019
SWX
02.10.2025 11:38:35
AstraZeneca Buy
AstraZeneca
132.85 CHF 9.89%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Astrazeneca von 15013 auf 15163 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Rajan Sharma rechnet damit, dass die Quartalsergebnisse des Pharmakonzerns den Konsens bestätigen. Er geht am Donnerstag in seinem Ausblick auf den Bericht am 6. November zudem von einer Bekräftigung der Jahresziele aus./ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 05:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
AstraZeneca PLC
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
151.63 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
124.52 £
Abst. Kursziel*:
21.77%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
-
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Rajan Sharma
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu AstraZeneca PLC
12:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca verteuert sich am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
09:29
|AstraZeneca Aktie News: AstraZeneca am Donnerstagvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
01.10.25
|Freundlicher Handel: Börsianer lassen FTSE 100 zum Handelsende steigen (finanzen.ch)
01.10.25
|Freundlicher Handel: STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
01.10.25
|AstraZeneca Aktie News: Bullen treiben AstraZeneca am Nachmittag an (finanzen.ch)
01.10.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 nachmittags im Aufwind (finanzen.ch)
01.10.25
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.ch)
01.10.25
|Zuversicht in London: FTSE 100 fester (finanzen.ch)