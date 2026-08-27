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ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001

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28.08.2026 07:20:20

ASTA Energy Solutions Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asta mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Kupferspezialisten blieben gut erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag nach einem grundsoliden Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: ASTA Energy Solutions Buy
Unternehmen:
ASTA Energy Solutions 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
90.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
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48.03%
Analyst Name::
Yasmin Steilen 		KGV*:
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07:20 ASTA Energy Solutions Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.08.26 ASTA Energy Solutions Add Baader Bank
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