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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Asta mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Auch die erhöhten Jahresziele des Kupferspezialisten blieben gut erreichbar, schrieb Yasmin Steilen am Donnerstag nach einem grundsoliden Quartalsbericht. Sie hob ihre Schätzungen an./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.08.2026 / 16:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.