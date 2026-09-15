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ASTA Energy Solutions Aktie 152806169 / AT100ASTA001

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15.09.2026 17:40:46

EQS-DD: ASTA Energy Solutions AG: Johannes Linden, Kauf

ASTA Energy Solutions
55.60 EUR -3.47%
Kaufen Verkaufen



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

15.09.2026 / 17:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name
Titel:
Vorname: Johannes
Nachname(n): Linden

2. Grund der Meldung

a) Position / Status
Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name
ASTA Energy Solutions AG

b) LEI
529900H9GYEOPOXFNN04 

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
Art: Aktie
ISIN: AT100ASTA001

b) Art des Geschäfts
Kauf
Geschäft i.R. eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms

c) Preis(e) und Volumen
Preis(e) Volumen
29,50 EUR 62.481,00 EUR

d) Aggregierte Informationen
Preis Aggregiertes Volumen
29,50 EUR 62.481,00 EUR

e) Datum des Geschäfts
10.09.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts
Ausserhalb eines Handelsplatzes


15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

















Sprache: Deutsch
Unternehmen: ASTA Energy Solutions AG
Oed 1
2755 Oed
Österreich
Internet: https://www.astagroup.com/de
LEI Code: 529900H9GYEOPOXFNN04



 
Ende der Mitteilung EQS News-Service




107084  15.09.2026 CET/CEST





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