Assicurazioni Generali Aktie 566030 / IT0000062072
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Assicurazioni Generali Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Generali nach einer Präsentation des Versicherers zu Finanzthemen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Farooq Hanif nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen im Lebensversicherungsbereich, erhöhte sie aber für das Geschäft mit Schaden- und Unfallversicherungen./rob/tih/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.03.2026 / 12:59 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
|
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
41.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
33.62 €
|
Abst. Kursziel*:
21.95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
33.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.73%
|
Analyst Name::
Farooq Hanif
|
KGV*:
-
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