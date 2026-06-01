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02.06.2026 21:45:14

Assicurazioni Generali Overweight

Assicurazioni Generali
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe seine positive Einschätzung der Ertragsqualität des Versicherers bekräftigt, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie in den Jahren 2026 und 2027 um bis zu 3 Prozent an./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.06.2026 / 18:58 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.06.2026 / 18:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Assicurazioni Generali S.p.A. Overweight
Unternehmen:
Assicurazioni Generali S.p.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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12.91%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
38.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Farooq Hanif 		KGV*:
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