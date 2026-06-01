NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Generali von 41 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das erste Quartal habe seine positive Einschätzung der Ertragsqualität des Versicherers bekräftigt, schrieb Farooq Hanif in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er hob daraufhin seine Prognosen für das bereinigte Ergebnis je Aktie in den Jahren 2026 und 2027 um bis zu 3 Prozent an./rob/tih/he;