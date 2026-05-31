So viel Verlust hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr bedeutet

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Vor 1 Jahr notierte Sui bei 3.206 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in SUI zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 311.90 Sui. Die gehaltenen Sui wären gestern 282.15 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 0.9046 USD belief. Die Abnahme von 1’000 USD zu 282.15 USD entspricht einer negativen Performance von 71.79 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 29.03.2026 bei 0.8454 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Sui liegt derzeit bei 4.328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net