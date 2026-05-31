|Frühe Investition
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31.05.2026 11:03:09
Aptos: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Aptos gebracht.
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Aptos kostete am 30.05.2025 4.751 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 21.05 APT-Coins Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0.9368 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 19.71 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 19.71 USD, was einer negativen Performance von 80.29 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 23.02.2026 bei 0.8095 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.10.2025 bei 5.469 USD.
Redaktion finanzen.net
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